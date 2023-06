Khamenei åpner for atomavtale med Vesten

Uttalelsen kommer på et tidspunkt med liten bevegelse i kontakten mellom Iran og USA for å gjenopplive en atomavtale fra 2015.

Måneder med indirekte samtaler for å redde avtalen med seks stormakter har stått i stampe siden september i fjor, og begge sider har anklaget hverandre for å stille urimelige krav.

Khameneis forsiktige tilnærming kommer bare dager etter at både Iran og USA benektet en rapport om at de nærmet seg en midlertidig avtale. Den gikk ut på at Iran ville begrense sitt atomprogram i bytte mot sanksjonslettelser.

–Det er ikke noe galt med avtalen, men infrastrukturen til vår atomindustri bør ikke bli berørt, sa ayatollaen ifølge statlige medier.

I 2019 begynte Iran å bryte avtalen som svar på en amerikansk tilbaketrekning i 2018 under daværende president Donald Trump.

[ Zelenskyj: – Det Putin sier er interessant ]

[ Aksel (13) endret personlighet over natta: – Han ble plutselig redd for alt ]