Eksperter advarer: Skyhøye flypriser

Til tross for at oljeprisen har roet seg ned, har flyprisene holdt seg høye. Økningen i antall reisende etter pandemien startet trenden, mens det er i år, når passasjerene er tilbake for fullt, at prisen virkelig har skutt i været.

I Frankrike har snittprisen for en flybillett økt med 32,6 prosent sammenlignet med for fire år siden. I stillehavsregionen er økningen på 51 prosent.

Utgifter til lønninger og annet har økt kraftig i hele forsyningskjeden, noe som ser ut til å vedvare, sier sjeføkonom Marie Owens Thomsen i Det internasjonale flytransportforbundet (IATA).

– Flyselskapene må finne en måte å få dekket kostnadene på ellers vil de gå med tap igjen, sier hun.

Mange flyselskaper hadde svært presset økonomi etter pandemien.

Vik Krishnan, som er spesialist på flyindustrien i konsulentselskapet McKinsey, sier at utfordringen nå ikke er oljeprisen, men heller det at det rett og slett er for få seter tilgjengelig for alle som vil ut og reise.

– Det er ikke mange faktorer som kan få ned billettprisene, sier Pascal Fabre i AlixPartners.