Fire barn funnet i live 40 dager etter flystyrt: – Et mirakel

Flyet styrtet i Amazonas 1. mai og tre voksne er funnet omkommet, blant dem barnas mor. Flyvraket ble lokalisert 16. mai. Colombias president Gustavo Petro måtte 17. mai beklage etter at han hadde sagt at barna var funnet i live.

Nå er barna faktisk funnet i live, bekrefter to kilder overfor Reuters. Petro bekrefter også at barna er funnet i live.

– En glede for hele landet, skriver Petro på Twitter sammen med et bilde av det som tilsynelatende er redningsarbeidere.

– Mirakel

Han kaller det et mirakel at barna er funnet.

Bilder som er delt på Twitter av Colombias hær viser det som skal være barna sammen med redningsarbeidere.

– Ære til soldatene, til urfolkssamfunnene og institusjonene som var del av operasjonen, skriver hæren.

– Svake

Radionettverket W Radio melder at barna blir fraktet ut av jungelen i et helikopter.

– De var sammen. De er utmattede, la legene behandle dem. De er funnet og det gjør meg veldig glad, sier Petro til reportere.

Han sier at barna er et eksempel på overlevelsesinstinkt og sier at beretningene om dem kommer til å gå inn i historien.

Tidligere er det kjent at redningsmannskapene antok at barna hadde begynt å vandre gjennom jungelen etter ulykken. Blant barna er det en 11 måneder gammel baby. De andre er 13, 9 og 4 år gamle.

Fant små fotavtrykk

Barna tilhører huitoto-urbefolkningen. Lokale myndigheter har sagt at særlig det eldste barnet hadde noe erfaring med å overleve i regnskogen.

– Jungelen reddet dem. De er barn av jungelen, men nå er de også barn av Colombia, sier Petro.

Flyet styrtet i Solano-jungelen 1. mai. Det var et fly av typen Cessna C206. Piloten sendte nødmelding om motorproblemer før flyet styrtet.

Det ble funnet små fotavtrykk på stedet 30. mai som ga håp om at barna kunne være i live. Redningsarbeidere har lagt ut pakker med mat og forsyninger i jungelen i håp om at barna skulle finne det.

Flere hundre personer – mange av dem urfolk – har deltatt i leteaksjonen.

