Advarer mot utbrudd fra supervulkan i Italia

Vulkanen, som kalles en supervulkan, har ikke hatt utbrudd siden 1538. Nå er den nær bristepunktet, kommer det fram i en studie ifølge CBS News.

I den fagfellevurderte studien fra Italias forskningsinstitutt for geofysikk og vulkanologi og University College London heter det at vulkanen er blitt svakere over tid. Det øker faren for et utbrudd.

Det har vært tusenvis av jordskjelv som over tiden har strukket deler av vulkanen til bristepunktet. Bare i april var det 600 jordskjelv ved vulkanen.

Det er anslått at et utbrudd fra vulkanen kan komme opp i kategori 8, som er det høyeste nivået i utbruddsindeksen.