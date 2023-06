Under et valgkampmøte i Philadelphia 17. juni skal den 80 år gamle presidenten forsøke å overbevise tilhørerne om at han er rette mann å satse på i neste års valg.

Møtet blir organisert av lokale fagorganisasjoner, og først neste år er det ventet at Biden vil arrangere sine egne valgkampmøter.

Biden er nå i ferd med å fylle valgkampkassen og har denne måneden et tett reiseprogram der han skal innom delstatene Connecticut, Illinois og California for å samle bidrag.