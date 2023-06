Store forsinkelser i flytrafikken i USA som følge av skogbrann i Canada

Ifølge det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) var flere fly forsinket med rundt en time inn til LaGuardia-flyplassen i New York torsdag, og flere fly ble kansellert.

Problemer med sikten førte også til flykaos på Newark Liberty flyplass, og ifølge FAA kan røyken også føre til at flygninger til Washington og Charlotte blir forsinket.

Tidligere stoppet FAA alle flyginger til LaGuardia og Philadelphia fra nordøst i USA, Ohio og Midt-Atlanteren.

Flyselskapet United Airlines sier de fjerner gebyr og prisforskjeller for passasjerer som ønsker å bytte sine planlagte flyreiser til byer preget av røyken torsdag og fredag, deriblant til New York, Buffalo, Washington, Philadelphia, Syracuse, Hartford og Columbus.

Hundrevis av skogbranner i Canada har ført til at et teppe med røyk og tåke har lagt seg over flere nordøstlige amerikanske byer denne uka, og det er utstedt advarsler om luftforurensing til flere millioner mennesker.

