Medier: Den ukrainske offensiven er i gang

Opplysningene bekreftes imidlertid ikke offentlig av den ukrainske militærledelsen.

– Vi har ingen slik informasjon. Og vi kommenterer ikke opplysninger fra anonyme kilder, sier en talsperson for den ukrainske generalstaben til Reuters. Forsvarsledelsen har tidligere svart på samme måte på spørsmål om ukrainske framstøt, blant annet da CNN for noen dager siden ba om en kommentar til meldinger om kamper i Donetsk.

Ukrainske myndigheter har uttalt at deres styrker nå er klar for motoffensiven, men har samtidig sagt at det ikke vil komme noen kunngjøring om starten, melder AFP.

NBC News siterer en ukrainsk offiser og en soldat ved fronten på opplysningen om at offensiven nå er i gang.

Washington Post skriver at ukrainske styrker, inkludert angrepsenheter med vestlige våpen og trening i Nato-taktikk, har trappet opp angrepene langs fronten sørøst i landet. Avisen henviser til fire ukrainske militærkilder. Kildene er ikke klarert for å snakke åpent om utviklingen, og uttaler seg derfor anonymt, ifølge avisen.

