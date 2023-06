Lufta i USA er dårlig. Men her er den enda verre

Storbyen New York City i USA har aldri registrert så dårlig luftkvalitet som byen gjorde onsdag. Det skriver The New York Times.

Svære skogbranner i Canada røyklegger byer og tettsteder over store deler av både USA og Canada. Ifølge myndighetene i Canada, er det snakk om rundt 250 ulike branner. USA har sendt brannfolk dit for å hjelpe naboene i nord. Så langt er brannene ute av kontroll.

Under pandemien var lufta renere verden over. Denne mannen har funnet fram munnbindet igjen, men av motsatt grunn: Lufta i New York er alvorlig forurenset. (DAVID DEE DELGADO/AFP)

Oransje himmel

I New York er det nå oransjegrå røyk i lufta, og svært dårlig sikt. Også mange mindre byer i delstatene Pennsylvania, Virginia og New York er like hardt eller hardere rammet. Den amerikanske storbyen som har verst luft, er Philadelphia. I Canada er hovedstaden Ottawa hardt rammet.

Smoke From Canadian Wildfires Blows South Creating Hazy Conditions On Large Swath Of Eastern U.S. Den berømte Chrysler-bygningen i New York ser ut som noe fra en Hollywood-film, innhyllet i røyk som gjør lufta oransje. (DAVID DEE DELGADO/AFP)

Det fine støvet i den røykfylte lufta gjør at folk blir bedt om å holde seg inne. Utendørs arrangementer, inkludert flere baseballkamper og andre sportsarrangementer, er avlyst. Uterestauranter holder stengt. Sikten er sterkt redusert.

Skadelig luft

Det fins faste mål på luftkvalitet. På skalaen regnes tall over 100 som helseskadelige for utsatte grupper, som barn, eldre og folk med luftveissykdommer. Over 300 er lufta skadelig for alle, og over 400 regnes den som svært skadelig.

Også den amerikanske hovedstaden Washington DC merker røyken. (CHIP SOMODEVILLA/AFP)

Mange småbyer i USA oppnår torsdag morgen målinger på 500- og 600-tallet, mens storbyen New York ligger rundt 350, og Philadelphia rundt 450. Alle målingene er i sanntid, hentet fra den indiske nettsiden for luftkvalitetsmålinger i sanntid, aqi.in.

På kartet med sanntidsinformasjon over forurensingen i ulike byer, er store deler av den nordamerikanske østkysten markert med røde og lilla prikker – et tegn på alvorlig dårlig luft.

Hverdag i India

For folk i mange andre land, er dårlig, røykfullt luft det vanlige. 14 av de 20 mest forurensede byene i verden, ligger i India, oppsummerer The Hindustan Times i sin oversikten fra 2022. Øverst på lista troner Pakistans nest største by, Lahore.

Dette er hverdagen i den indiske hovedstaden New Dehli: Tåkelignende luft, full av røykpartikler og forurensing. Bildet er tatt ved landemerket India Gate i oktober i fjor. (SAJJAD HUSSAIN/AFP)

Byer i det afrikanske landet Chad, samt Bagdad i Irak, er også med på topp tjue. Lenger ned på lista, følger industribyer i Kina, Bangladesh og Indonesia.

India Weather Hverdag i New Dehli, hovedstaden i India. Det er ikke morgentåke, men luftforurensing, som gjør lufta grå. (Manish Swarup/AP)

I alle disse byene ligger luftkvalitetsmålingene jevnlig på 200-tallet, og er ofte innom 300-tallet, det vil si at lufta regnes som skadelig for alle.

---

Verdens mest forurensede byer i 2022

1) Lahore, Pakistan

2) Hotan, Kina

3) Bhiwadi, India

4) Delhi, India

5) Peshawar, Pakistan

6) Darbhanga, India

7) Asopur, India

8) N’Djamena, Tsjad

9) New Delhi, India

10) Patna, India

11) Ghaziabad, India

12) Dharuhera, India

13) Bagdad, Irak

14) Chapra, India

15) Muzzafarnagar, India

16) Faisalabad, Pakistan

17) Greater Noida, India

---