Flere såret i sammenstøt på den okkuperte Vestbredden

Ifølge det palestinske helsedepartementet ble tre personer såret av skudd tidlig torsdag morgen. En fotojournalist skal ha fått skuddsår i hodet, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

Det israelske militæret opplyser på Twitter at deres sikkerhetsstyrker var i Ramallah for å jevne hjemmet til en palestinsk fange med jorden. De hevder mannen er ansvarlig for bombeangrepet i Jerusalem i november, som tok livet av to mennesker og såret flere titalls andre.

Det var rivingen av dette huset som førte til at det brøt ut opptøyer mellom soldater og palestinske demonstranter. En begjæring om å stanse rivingen av huset ble avvist av høyesteretten i Jerusalem.

Israel bruker ofte riving av hus som en straff og et avskrekkingstiltak. Menneskerettighetsorganisasjoner anser dette som kollektiv straff og mener det er forbudt under internasjonal lov.

Volden har blusset opp på Vestbredden det siste året. Ifølge palestinske myndigheter har minst 158 palestinere blitt drept av israelske styrker siden januar. Israels utenriksminister oppgir at 20 israelere og to utlendinger er drept i palestinske angrep i samme tidsrom.

