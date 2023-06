Fire barn og en voksen skadd i knivstikking på lekeplass i Frankrike

Ifølge øyevitner ble barna angrepet av en mann rundt klokken 9.45 mens de lekte på en lekeplass nær en innsjø i byen, melder den franske avisen Le Dauphiné Libéré.

Politiet opplyser at fire barn og en voksen er skadd. Tilstanden er kritisk for tre av barna, som alle er rundt tre år gamle. Det ble tidligere meldt om åtte skadde, men dette tallet er altså nedjustert til fem.

Barna skal ha vært på tur i parken med barnehagen. Annecy ligger i de franske alpene, rundt 100 kilometer øst for storbyen Lyon, nær grensen til Sveits.

Innenriksminister Gérald Darmanin skriver på Twitter at gjerningsmannen har blitt pågrepet takket være en rask reaksjon fra politiet. Darmanin har avbrutt et ministermøte i EU for å dra hjem til Frankrike.

Fikk asyl i Sverige

Den mistenkte mannen er en syrer i begynnelsen av 30-årene som fikk flyktningstatus i Sverige i april, sier en politikilde til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge vitner løp mannen rundt i vanvidd og angrep tilfeldige folk før han ble skutt av politiet ved bredden av Annecysjøen.

– Han ville angripe alle. Jeg kom meg vekk idet han løp mot en gammel mann og en kvinne. Mannen ble knivstukket, sier den tidligere profesjonelle fotballspilleren Anthony Le Tallec til avisen Le Dauphine Libere.

Le Tallec var på løpetur i parken da angrepet skjedde.

Et annet øyevitne har fortalt TV-kanalen BFM at gjerningsmannen angrep barna og så gikk løs på den eldre mannen. Gjerningsmannen skal ha ropt noe mens angrepet pågikk, men det var ifølge vitner «uforståelig».

– Nasjonen er i sjokk

Frankrikes president Emmanuel Macron sier nasjonen er i sjokk etter nyheten om knivangrepet.

– Dette er et angrep i absolutt feighet. Flere barn og en voksen svever nå mellom liv og død. Nasjonen er i sjokk. Våre tanker er med ofrene, deres familier og nødetatene på stedet, skriver Macron på Twitter.

Statsminister Élisabeth Borne skal ha reist til Annecy sammen med innenriksminister Gérald Darmanin, ifølge en talsperson for Bornes kontor.

Avbrøt debatt i parlamentet

En heftig debatt rundt Frankrikes pensjonsreform ble torsdag formiddag avbrutt i parlamentet i Paris for å holde ett minutts stillhet for ofrene, ifølge BFM.

– Vi håper konsekvensene av dette ekstremt voldelige angrepet ikke vil sende landet ut i sorg, sa parlamentsleder Yael Braun-Pivet da hun avbrøt debatten.

Torsdagens angrep er ikke det første i Frankrike, som de siste årene har blitt rammet av flere lignende hendelser.

Senest i mai ble en sykepleier drept med en kjøkkenkniv utenfor et sykehus i Reins, mens seks personer ble skadd da en mann gikk til angrep på den travle togstasjonen Gare du Nord i Paris i januar.