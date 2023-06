Amerikanske forskere: Værfenomenet El Niño har oppstått

I flere måneder har forskere spådd at en ny El Niño kunne være under oppseiling. Torsdag fastslo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at værfenomenet har inntruffet.

– Avhengig av styrken kan El Niño få en rekke effekter, som økt risiko for kraftig regn og tørke visse steder rundt om i verden, sa NOAA-forsker Michelle L'Heureux.

I tillegg kan temperaturrekorder bli slått. El Niño pleier å gi den globale temperaturen et midlertidig løft.

