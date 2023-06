ABC News: Trump informert om at han er mål for føderal etterforskning i dokumentsaken

Det skriver ABC News, etter at Politico først meldte at Trump hadde blitt orientert om at han var mål for en føderal etterforskning.

Justisdepartementet pleier å sende et såkalt «target letter» til folk som ligger an til å bli tiltalt i forbindelse med en etterforskning i en føderal storjury, skriver de to mediene. Dette gir dem muligheten til å legge fram egne bevis eller vitne før de blir tiltalt.

Påtalemyndigheten anser et etterforskningsmål som en person det finnes «betydelige beviser» for at er knyttet til en forbrytelse, skriver Politico.

To etterforskningsspor

Nyheten kommer bare to dager etter at Trumps forsvarere møtte folk fra justisdepartementet for å diskutere dokumentsaken.

Trump blir etterforsket av føderale myndigheter for både håndteringen av hemmelige dokumenter etter han forlot Det hvite hus og angivelige forsøk på å klynge seg fast til presidentmakten etter valgnederlaget i 2020.

FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter. Rundt 100 av disse var merket som hemmelige, selv om Trumps advokater tidligere hadde sagt at alle graderte dokumenter var overlevert til amerikanske myndigheter.

Favoritt blant republikanerne

Talspersoner for spesialetterforsker Jack Smith, som leder begge etterforskningene, har ikke ønsket å kommentere den siste utviklingen.

Trump er favoritt til å vinne republikanernes nominasjonskamp og bli Joe Bidens motkandidat i presidentvalget neste år.

Han er også tiltalt i den såkalte hysjpengesaken på Manhattan. Han er den første av USAs presidenter til å bli tiltalt i en straffesak.

