Verdensbanken justerer opp forsiktig vekstprognose

I januar anslo banken at den globale økonomien i år vil vokse med 1,7 prosent. Tirsdag ble dette altså justert opp, men veksten ligger likevel an til å bli betydelig lavere enn i fjor, da den endte på 3,1 prosent.

Den økonomiske opphentingen etter pandemien har gått raskere enn ventet, men det har også ført til høy prisvekst. For å bekjempe dette har sentralbanker verden over – ledet an av amerikanske Federal Reserve – skrudd opp rentene. I tillegg har krigen i Ukraina bidratt til prissjokk på mat og energi, og industrien sliter fortsatt med leverandørkjedene.

Verdensøkonomien har likevel vist seg overraskende motstandsdyktig overfor økte lånekostnader, og Verdensbanken tror veksten tar seg opp i 2024 og lander på 2,4 prosent. Banken tror prisen på energi og råvarer vil falle markant i år og neste år.

I USA forventer banken en vekst på 1,1 prosent, et beskjedent tall, men likevel en dobling fra den forrige prognosen. Økonomien i de 20 eurolandene ventes å vokse med 0,4 prosent, mens prognosen viste nullvekst i januar.

Kinas økonomi lå omtrent på verdenssnittet i fjor med en vekst på 3 prosent. I år tror Verdensbanken den blir på 5,6 prosent. Den indiske økonomien ventes å vokse med 6,3 prosent i år, mot 7,2 prosent i fjor.

