Tabloid-advokat sa unnskyld til prins Harry i retten

Mediehuset, som gir ut tabloidavisene Daily Mirror og Sunday Mirror, har innrømmet ett tilfelle av ulovlig innhenting av informasjon om Harry.

– For dette gir de deg en uforbeholden unnskyldning. Det skulle aldri skjedd, og det vil aldri skje igjen, bedyret advokat Andrew Green.

– Dersom retten kommer fram til at Mirror Group Newspapers har drevet ulovlig informasjonsinnhenting ved flere anledninger, fortjener du en mer omfattende unnskyldning, og det vil du også få, la an til.

– Fiendtlig

I vitneboksen ble Harry spurt om han kunne huske å ha lest noen av artiklene som danner grunnlag for søksmålet. Han svarte da at han ikke hadde noe konkret minne av å ha lest noen av artiklene da de ble publisert.

– Dersom du ikke husker å ha lest dem da de kom ut, når og hvordan var det de plaget deg, ville Green vite.

– De aller fleste av dem ble lest av folk i min omgangskrets. Atferden deres rundt meg endret seg, og jeg ble fortalt om noen av artiklene. Og jeg ble i hvert fall sjokkert da jeg fikk vite om de ulovlige metodene som ble brukt til å skaffe informasjonen som var brukt, forklarte prinsen.

Han svarte bekreftende på om han er fiendtlig innstilt overfor pressen og sa at «jeg har opplevd pressen som fiendtlig hele mitt liv».

Første siden 1890-tallet

Før utspørringen hadde kong Charles' yngste sønn lagt hånden på Bibelen og lovet å forklare seg sannferdig. Det er første gang på 130 år at et ledende medlem av den britiske kongefamilien inntar vitneboksen i en rettssak.

Sist det skjedde var på 1890-tallet, da den fremtidige kong Edward VII – Harrys tipp-tipp-oldefar – forklarte seg i en sak om ærekrenkelser i forbindelse med kortspill. Den samme Edward, som da var prins av Wales, måtte to tiår tidligere forklare seg i en skilsmissesak, der han var beskyldt for å være en av elskerne til en politikerkone.

Prins Harry har saksøkt flere mediehus for å ha brukt ulovlige metoder til å gave fram saker om ham og kongefamilien. Saken mot utgiveren av tabloidavisen Daily Mirror er det første av de tre søksmålene som behandles i retten.

