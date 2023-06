Svensk høyesterett godkjenner utlevering av PKK-sympatisør til Tyrkia

– For den svenske regjeringen kommer dette veldig beleilig, sier Tyrkia-ekspert Paul Levin til den svenske avisa Aftonbladet, som først meldte om nyheten tirsdag ettermiddag.

Sverige er på vei inn i Nato, men så langt har Tyrkia sammen med Ungarn blokkert for medlemskapet. Tyrkia krever blant annet utlevert det de kaller «kurdiske terrorister» fra Sverige for å ratifisere Nato-medlemskapet.

Nå kommer altså nyheten om at svensk høyesterett for første gang har godkjent utlevering av en uttalt PKK-sympatisør og medlem av et pro-kurdisk opposisjonsparti til Tyrkia.

Det skjer én uke før Sverige og Tyrkia skal møtes for å diskutere svensk Nato-medlemskap, i regi av Jens Stoltenberg. Stoltenbergs og de øvrige Nato-landenes håp er at Tyrkia og Ungarn vil snu og godkjenne svensk Nato-medlemskap på toppmøtet i Vilnius i midten av juli.

– Skalkeskjul

Mannen, som ifølge svenske medier er i midten av 30-årene, har lovlig opphold i Sverige, men ble arrestert i august i fjor etter begjæring fra statsadvokaten i Adana i Tyrkia. Begrunnelsen er ikke at han er mistenkt for terrorisme, men for narkotikakriminalitet.

I 2014 ble han dømt til 4 år og 7 måneders fengsel i Tyrkia for å ha oppbevart 1,8 kilo cannabis. Han slapp ut av fengsel etter 2 år, og utvandret så til Sverige. Nå vil Tyrkia ha han tilbake for å sone straffen ferdig.

Mannen selv hevder at den egentlige grunnen til at Tyrkia vil ha han utlevert er at han har vært aktiv i det pro-kurdiske partiet Folkets demokratiske parti og har gitt sin støtte til den politiske og militære organisasjonen PKK, som er ansett som en terrororganisasjon av tyrkiske myndigheter.

– Forbrytelsen han begjæres utlevert for er et skalkeskjul for å få han utlevert. Den egentlige grunnen til at han er begjært utlevert er at han er kurder, og aktivt har arbeidet for kurdernes sak. Han er medlem i HDP, og støtter både YPG og PKK, heter det i en uttalelse til støtte for mannen som er blitt gjengitt i Høyesteretts avgjørelse, skriver Aftonbladet.

Den tyrkiske statsadvokaten har overfor svensk Høyesterett avvist at det er rettet noen mistanke mot at mannen skal ha arbeidet til fordel for noen terrororganisasjon eller lignende forbrytelser. Det er nå til slutt den svenske regjeringen som har siste ord i om mannen faktisk skal utleveres til Tyrkia.

Sverige har tidligere utvist tyrkiske statsborgere Tyrkia mener har terrortilknytninger, men dette er første gangen de etterkommer en begjæring om utlevering fra tyrkiske myndigheter.

Usikker på om Tyrkia snur

Professor i Tyrkia-studier ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen, sier han ikke kjenner verken denne konkrete saken eller svensk juss, så han ønsker ikke uttale seg om svensk høyesteretts avgjørelse.

Men Tyrkia har lenge lagt press på Sverige for å få utlevert PKK-sympatisører de mener er terrorister.

– Terrorisme-begrepet brukes veldig aktivt i tyrkisk politisk diskurs. Blant annet går enkelte former for separatisme inn under dette. Men svensk høyesterett må forholde seg til svensk lov, ikke det tyrkiske ordskiftet med sin ekspansive definisjon av terrorisme sier han.

På spørsmål om det er en mulighet for at Tyrkia kan ende opp med å ratifisere Svensk Nato-medlemskap under toppmøtet i Vilnius neste uke sier han at han er usikker.

– Det er helt tydelig at den oppmerksomheten og velviljen som er blitt rettet mot Tyrkia for å få Erdogan og AKP vennlig innstilt til Svensk Nato-medlemskap, det liker de. Det er positivt for dem, og en slags validering av politikken som har vært ført. Når de får Stoltenberg og Bildt til å komme på noe de vanligvis ikke ville kommet på, da har de fått til noe.

– Jeg tror den typen oppmerksomhet gir mersmak. Spørsmålet er hvor langt man tør å melke det.

