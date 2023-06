Navalnyj fylte 47 år på cella – alene og med Putins taler på høyttaleren

Russlands opposisjonsleder har vært fengslet siden januar 2021, da han kom hjem til Russland etter å ha blitt behandlet i Tyskland etter å ha blitt forgiftet. Navalnyj mener det var Putin eller noen andre i statsledelsen som sto bak angrepet på ham.

Navalnyj soner en dom på elleve og et halvt år. Menneskerettseksperter mener at anklagene mot ham er fabrikkert og at han er en politisk fange.

Søndag feiret han enda en bursdag i fengselet. Navalnyj får ikke møte eller snakke med sine kjære. Han sitter i straffeisolasjon i en celle på seks kvadratmeter. Der må han i deler av døgnet høre på patriotiske sanger og taler fra Putin som blir spilt av på en høyttaler.

– Gjett hvem som er mesteren i å lytte på Putins taler? Hvem som hører på dem i timevis og faller i søvn til lyden av dem? sa Navalnyj nylig i en lettere krampaktig og hånlig melding i sosiale medier.

Demonstrerte på bursdagen

Den ble sendt ut via hans advokater, som er de eneste utenfra som får snakke med Navalnyj i straffeleir nummer 6 i Vladimir-regionen øst for Moskva.

Navalnyj skal i utgangspunktet sone fram til 2030, men det kommer stadig nye saker mot ham. Han står overfor en ny rettssak som kan gi ham en fengselsstraff på ytterligere to tiår.

Men bursdagen hans ble ikke glemt. Søndag var det demonstrasjoner flere steder i Russland til støtte for ham. Demonstrantene tok en stor risiko, ettersom slike ansamlinger blir slått hardt ned på.

Bilder viser politifolk som med makt fjerner folk med plakater der det for eksempel står «Løslat Navalnyj». Demonstrasjonene var ikke i nærheten av så store som enkelte av demonstrasjonene Navalnyj oppildnet til da han var på frifot.

Dårlige forhold

Nå er han en av Russlands mest berømte politiske fanger. Ikke bare på grunn av sin rolle som Putins fremste kritiker, forgiftningen eller den Oscar-vinnende dokumentaren om ham.

Behandlingen han får på cella spiller trolig også inn. Navalnyj og hans team deler jevnlig oppdateringer om soningsforholdene og retter anklager mot myndighetene om at han behandles svært dårlig.

De kritiserer den lange isolasjonstiden – Navalnyj har vært et halvt år i isolasjon – og sier han kun får en mager diett å spise. Samtidig er det innført restriksjoner for hvor mye tid han kan bruke på arbeidet sitt.

I skyggen av Navalnyj – og andre profilerte politiske fanger som Vladimir Kara-Murza som nylig ble dømt til 25 års fengsel – er en lang rekke andre politiske fanger.

Tredoblet

Lista er blitt enda lengre siden Putin startet sin fullskala invasjon av Ukraina. Da ble grepet også strammet inn hjemme i Russland, og ytringer som det før ble trukket på skulderen av, kan nå føre til lange fengselsstraffer. Enkelte saker, som den mot faren til en jente som tegnet en antikrigstegning, har fått stor oppmerksomhet internasjonalt.

Andre går under radaren. Det er et økende antall politiske fanger som soner under lignende forhold som Navalnyj.

Memorial – Russlands eldste og viktigste menneskerettsorganisasjon og som fikk fredsprisen i fjor – sa i april at det var 558 politiske fanger i landet. Det er mer enn tre ganger så mange som i 2018.

Utviklingen vekker minner om sovjettida, da gulag-systemene av fangeleirer var fryktet. Fortsatt er det slik at russisk lov åpner for at innsatte må jobbe for eksempel med å sy uniformer til soldatene som kriger i Ukraina.

I en rapport fra USAs utenriksdepartement i 2021 ble det slått fast at soningsforholdene ofte var tøffe og livstruende.

– Overfylling, mishandling fra vakter og innsatte, begrenset helsehjelp, matmangel og dårlige sanitetsforhold er vanlige i fengsler, straffeleirer og andre fasiliteter, het det i rapporten.

Får ikke besøk

En av dem i skyggen av de mer kjente fangene, er Andrej Pivovarov, en opposisjonsfigur som ble fengslet i fire år i fjor. Han soner i straffeleir nummer sju i Karelen nordvest i Russland. Der blir han trolig sittende ut året, sier partneren hans, Tatjana Usmanova.

Straffeleiren er beryktet for sine kummerlige forhold og anklager om at fanger blir utsatt for tortur.

41-åringen var leder for den prodemokratiske gruppa Open Russia. Han tilbringer nå dagene sine alene i en liten celle. Han får ikke besøk utenfra og får heller ikke ta imot telefonsamtaler.

Usmanova sier at andre innsatte har forbud mot å få øyekontakt med Pivovarov når de går forbi ham i korridorene.

– Det var ikke nok å dømme ham til en vanlig fengselsstraff. De prøver også å ødelegge livet hans der, sier Usmanova.

Kontrolleres hele tida

Den tidligere byrådspolitikeren Aleksej Gorinov i Moskva ble den første som ble buret inne for de nye lovene som forbyr kritikk av krigen i Ukraina. Han soner dommen på sju år i straffeleir nummer to, skriver han i et brev til AP.

Den lange fengselsstraffen for en relativt ukjent aktivist sjokkerte mange. Gorinov sier at myndighetene trengte en de kunne statuere et eksempel med. Han forteller at de innsatte i straffeleiren han soner i, får lov til å se på TV og spille sjakk eller bordtennis. De har et lite kjøkken der kan koke te og kaffe mellom måltidene.

Gorinov sier at fangevokterne gjennomfører en utvidet kontroll. Han og to andre innsatte blir sjekket annenhver time siden fengselsledelsen mener de kan finne på å rømme. Medisinsk hjelp ser fangene lite til, sier han.

– Akkurat nå føler jeg meg ikke så bra, jeg forsøker å komme meg etter å ha hatt bronkitt, sier han.

Kunstneren og musikeren Sasja Skotsjilenko, som ble fengslet i april i fjor for å ha kritisert krigen ved å henge opp klistremerker mot krigen på supermarkeder, sliter også med helseproblemer.

Behandles godt

Hun har en hjertefeil og cøliaki som gjør at hun må ha en glutenfri diett. Hun sier at hun får tilsendt mat hver uke, men at hun bare kan spise halvparten av det hun får, ifølge partneren Sophia Subbotina.

Likevel får hun bedre behandling bak murene enn mange av de mannlige innsatte, sier Subbotina.

– Merkelig nok er de ansatte stort sett greie. De er stort sett kvinner og de er vennlige. De gir gode råd og har en god holdning mot Sasja. Ofte støtter de henne og sier at det er urettferdig at hun er der. De kjenner til forholdet vårt og sier det er greit. De er veldig humane, sier Subbotina.

Hun forteller at det ikke er noen politisk propaganda i fengselet partneren soner i. Fra radioen er det dansemusikk som ljomer – ikke Putins taler.

