IAEA: Ingen akutt fare for Zaporizjzja atomkraftverk

Atomkraftverket ligger på oversiden av Kakhovka-demningen som kollapset natt til tirsdag, og vannstanden synker i området.

Men i en ny oppdatering fra IAEA tirsdag kveld heter det at kjøledammen er fylt helt opp, og at ettersom reaktorene ikke er i drift, så er behovet for nedkjøling mindre enn om kraftverket hadde vært i full drift.

IAEA opplyser videre at de har blitt informert om at det er iverksatt ekstra tiltak ved atomkraftverket for å begrense bruken av kjølevann.

Men IAEA er likevel bekymret.

– Kollapsen av Kakhovka-demningen gjør en allerede svært vanskelig og uforutsigbar atomsikkerhets-situasjon enda vanskeligere, heter det i en uttalelse fra byrået.

Atomkraftverket, som er Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden mars i fjor.

