Eks-guvernør Chris Christie har meldt seg på i Republikanernes nominasjonsskamp

Den amerikanske valgkommisjonen mottok dokumentene tirsdag, melder amerikanske medier. Christie skal senere tirsdag delta på et folkemøte i New Hampshire der det ventes at han vil kunngjøre sitt kandidatur og ta opp kampen mot Donald Trump.

Det er ikke første gang Christie utfordrer Trump om nominasjonen. Han forsøkte seg senest i 2016, men måtte den gang se seg slått. Trump vant både nominasjonskampen og presidentvalget den gangen.

Christie omtales som en moderat republikaner. Han var tidligere tilhenger av Trump, men vendte seg mot ham etter at Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021.

