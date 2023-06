Palestinsk toåring død etter å ha blitt skutt av israelske soldater

Mohammad al-Tamimi (2) ble truffet i hodet mens han satt i en bil sammen med faren sin utenfor landsbyen Nebi Saleh på den okkuperte Vestbredden torsdag i forrige uke.

Han ble fløyet til et israelsk sykehus i Tel Aviv, men mandag døde han av skadene han var påført. Senere på mandagen ble han fraktet til et sykehus i palestinske Ramallah. Tirsdag begraves han i hjembyen Nebi Saleh.

Guttens far ble også truffet av skudd, men overlevde. Han ble fraktet til et palestinsk sykehus for behandling.

Guvernøren i Ramallah, Laila Ghannam, kaller skytingen en «dobbel forbrytelse».

– Hadde det ikke vært for Guds vilje, ville det ha vært to begravelser her, sier hun.

– Skulle besøke onkel

Den israelske hæren har sagt at gutten ble truffet da israelske soldater besvarte skudd som ble avfyrt mot dem av en væpnet gruppe ved bosetningen Neve Tzuf. Men guttens far sier til nyhetsbyrået AP at han og sønnen bare skulle kjøre for å besøke en onkel da de ble truffet av skuddene.

I en uttalelse mandag fordømmer palestinske myndigheter drapet på toåringen og sier Israel må holdes ansvarlig for drap på i alt 28 palestinske barn siden årsskiftet. I uttalelsen tas det også til orde for en internasjonal granskning, og de palestinske myndighetene ber videre at Den internasjonal straffedomstolen må ta affære mot Israel, skriver den israelske avisen Haaretz.

IDF beklager

Den israelske hæren (IDF) sier skytingen etterforskes og at de beklager at sivile er blitt rammet.

Hittil i år har minst 156 palestinere, 21 israelere, en ukrainsk statsborger og en italiensk statsborger blitt drept i konflikten mellom Israel og palestinere ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

