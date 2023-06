Australsk kvinne benådet etter 20 år i fengsel for å ha drept egne barn

Justisminister Michael Daley i delstaten New South Wales sier han anbefalte guvernøren om å benåde nå 55 år gamle Kathleen Folbigg uten forbehold.

Det skjedde etter at en tidligere dommer, som har jobbet med saken, informerte ham om at det var rimelig tvil om Folbiggs skyld.

I et skriv til Daley skriver dommer Thomas Bathurst at det er en reell mulighet for at tre av barna døde av naturlige årsaker. To av dem kan ha dødd av en genetisk mutasjon og en tredje av en underliggende nevrologisk sykdom, heter det videre.

Denne tvilen svekker igjen påtalemyndighetens sak om det fjerde barnets dødsfall, skriver Bathurst.

Nyere forskning viser at Folbigg er bærer av en svært sjelden genfeil, som så gikk i arv til to av de døde barna. Også de to andre barna hadde sjeldne genmutasjoner.

Folbigg sonet en dom på 30 år, som skulle ta slutt i 2033. Hun ville hatt muligheten til å søke om prøveløslatelse i 2028.

Barna døde hver for seg i løpet av en tiårsperiode og var mellom 19 dager og 19 måneder gamle. Folbigg har hele tiden sagt at de døde av naturlige årsaker, mens påtalemyndigheten mente at hun hadde kvalt dem.

