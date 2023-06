Apple lanserer AR-briller

– Dette er det første Apple-produktet som du ser gjennom, og ikke på, sa toppsjef Tim Cook på lanseringen i Cupertino i California mandag.

Nyvinningen, som ligner litt på slalåmbriller, kan blande datagenererte bilder inn i synsfeltet. Den kontrolleres med hender, stemme eller øyne.

Under presentasjonen ble det vist et eksempel der en person brukte brillene til å delta på en bursdagsfeiring et helt annet sted.

Blandingen av virkelighet og virtuell virkelighet kalles på engelsk augmented reality (AR) – og omtales på norsk som «utvidet virkelighet».

Apple-brillene, som har fått navnet Vision Pro, er utstyrt med et tredimensjonalt kamerasystem. Prisen vil minimum bli 3499 dollar, tilsvarende over 38.000 kroner.

