Stoltenberg: Tyrkia og Sverige skal møtes for Nato-samtaler i midten av juni

Stoltenberg er i helgen i Tyrkia for å møte landets gjenvalgte president Recep Tayyip Erdogan. Lørdag bivånet Nato-sjefen innsettelsen til Erdogan.

Søndag har de to vært i samtaler for å forsøke å finne en løsning på feiden mellom Tyrkia og Sverige, som setter en stopp for svenskenes inntreden i forsvarsalliansen.

– Sverige har tatt store steg for å imøtekomme Tyrkia, og de oppfyller Nato-kriteriene, sa Stoltenberg til journalister etter møter med Erdogan i Istanbul søndag ettermiddag, melder Reuters.

Videre sier han at de to har blitt enige om å ha et nytt møte mellom Sverige, Tyrkia og Nato om to uker, i dagene rundt 12. juni.

