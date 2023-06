Prøvde å rane butikk med «Duck Hunt»-pistol

På mai måneds nest siste dag gikk 25 år gamle David Joseph Dalesandro inn på en Kwik Store-butikk i Sharon, Sør-Carolina, med en videopistol laget av Nintendo til «Duck Hunt» i beltet. Med pistolen prøvde han å rane til seg 300 dollar, litt over 3300 norske kroner, men ble raskt arrestert.

Vitner melder at 25-åringen hadde på seg en blå parykk, maske og en hettegenser og truet med seg penger fra safen. Ikke lenge etter ble han arrestert på en nærliggende parkeringsplass utenfor en annen butikk han planla å rane. Det melder politiet i York County, ifølge CNN.

Leketøyspistolen han brukte hadde han sprayet svart, men til tross for at pistolen ble brukt til å skyte ender på Nintendo-spillet «Duck Hunt» som kom ut i 1985 i USA, har han blitt siktet for ransforsøk med dødelig våpen og smålig tyveri.

