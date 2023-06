Netanyahu: – Soldatdrap var tragisk terrorangrep

En egyptisk grensevakt som selv ble drept, er mistenkt for å ha skutt soldatene. Søndag krevde Netanyahu at Egypt samarbeider fullt ut med Israel for å oppklare saken.

– Israel har gitt den egyptiske regjeringen et klart budskap. Vi forventer at den felles etterforskningen blir fullstendig og grundig, sa Netanyahu i et regjeringsmøte søndag.

Han sa også at israelske myndigheter vil iverksette tiltak for å redusere smugling over grensen og for å sikre at «slike tragiske terrorangrep som dette ikke skjer igjen».

Soldatene ble drept få timer etter at det israelske militære avslørte et forsøk på narkotikasmugling i grenseområdet.

