Kraftig opptrapping i kampene i Khartoum

Øyenvitner sier også at et militært fly har styrtet i Omdurman, en by som ligger rett ved siden av Khartoum.

Regjeringshæren, som bruker jagerfly til å hindre RSF-militsen i å overta hovedstaden, har foreløpig ikke kommentert opplysningene.

Konflikten brøt ut 15. april og har ført til en storstilt humanitær krise for sivilbefolkningen. Mange av dem var fra før av avhengige av nødhjelp. Nå har krigen ført til at nødhjelpen ikke kommer inn.

Våpenhvilen trådte i kraft 22. mai og utløp lørdag kveld.

Saudi-Arabia og USA, som meglet fram avtalen, er fortsatt i daglig kontakt med representanter for de stridende partene i Jeddah, men forhandlingene om en forlenget våpenhvile ble innstilt i forrige uke.

Ifølge en uttalelse fra de to landene dreier diskusjonene seg nå om å få inn nødhjelp, samt om hva partene må gjøre for at forhandlingene skal kunne gjenopptas.

USA har tidligere signalisert at samtalene kan gjenopptas når de er sikre på at partene mener alvor.

