Kjent bestemor og opposisjonsleder pågrepet i Hongkong

Alexandra Wong (67) ble omringet og arrestert da hun kom med blomster til en plass hvor det tidligere år er blitt holdt minnemarkeringer for massakren på Tiananmen-plassen i Beijing. Ifølge reportere fra nyhetsbyrået AFP ble i alt åtte personer pågrepet og kjørt bort i politibiler.

Noen timer senere kom meldingen om at lederen for et sosialdemokratisk opposisjonsparti, Chan Po-ying, var pågrepet. Hun holdt et lite led-lys og to blomster da politiet grep inn og førte henne inn i en politibil.

Nyhetsbyrået Reuters melder at mange aktivister er pågrepet, og at hundrevis av politifolk er utplassert for å hindre markeringer.

Det er søndag 34 år siden hundrevis av fredelige demonstranter – muligens tusenvis – ble drept da Kina brukte militære styrker til å slå ned protestene i Beijing. Mange av dem var studenter som sto i spissen for Kinas demokratibevegelse.

Kunstnere pågrepet

Lørdag ble det også meldt om pågripelser i Hongkong. Flere kunstnere ble ført bort, blant dem Sanmu Chen og Chan Mei-tung.

– Hongkong-folk, vær ikke redde for dem. Ikke glem 4. juni, ropte Samnu Chen, omringet av politifolk.

Hongkong var tidligere en britisk koloni der innbyggerne også etter Kinas overtakelse i 1997 nøt langt med frihet enn på det kinesiske fastlandet. I flere tiår møtte titusenvis av mennesker opp til den årlige lystenningen i Victoria Park i sentrum av byen for å minnes massakren.

Men etter at kinesiske myndigheter tvang igjennom en ny sikkerhetslov, risikerer demokratiforkjempere fengsel hvis de gir uttrykk for politiske meninger. Forbudet mot å markere massakren på Tiananmen-plassen – i Norge kjent som Den himmelske freds plass – ble innført i 2020.

Hvite blomster

De kjente aktivistene Kwan Chun-pong og Lau Ka-yee ble også pågrepet lørdag etter at de møtte fram i Victoria Park der man før pleide å tenne lys for ofrene. De bar på blomster og ark der de fortalte at de ville la være å spise i ett døgn for å minnes ofrene.

AFP-journalister så også at politiet tok med seg et ungt par som var kledd i hvitt og bar på hvite krysantemumer. Hvit krysantemum er et symbol på sorg i Hongkong. På spørsmål om de ble pågrepet, svarte mannen med blomster «jeg aner ikke», samtidig som han ble ført bort.

Sist gang Hongkong-kinesere kunne tenne lys for ofrene, var i 2019. Etter det har flere aktivister som har trosset forbudet, blitt dømt til flere år i fengsel.

