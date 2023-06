FN-organisasjon for palestinske flyktninger «på randen av økonomisk kollaps»

Giverne på en UNRWA-konferanse denne uka ga løfter om 107 millioner dollar i nye midler, men hadde bedt om 300 millioner.

– Jeg er bekymret for at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) kan bli enda mer underfinansiert fremover. Dette kan få alvorlige konsekvenser for de palestinske flyktningene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har derfor besluttet å øke årets bidrag til UNRWA med 25 millioner kroner, til totalt 300 millioner kroner i år, opplyste hun fredag.

UNRWA-sjef Philippe Lazzarini sier han er takknemlig for løftene. Men organisasjonen har nå ikke midlene som trengs for å holde 700 skoler og 140 klinikker åpne fra september til desember, advarer han.

Organisasjonen har lidd av pengemangel i ti år, men ifølge Lazzarini utgjør den pågående krisen en «eksistensiell trussel».

– Når UNRWAs fremtid står på spill, gjelder det også livene til millioner av palestinske flyktninger som er avhengige av grunnleggende tjenester, uttalte FNs generalsekretær António Guterres på starten av giverkonferansen.

