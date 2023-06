Demonstrasjon mot Nato-medlemskap i Stockholm: – La det svenske folket bestemme

Tyrkia har kritisert Sverige for å ta for lett på tilhengere av den væpnede kurdiske gruppen PKK. Gruppen regnes som en terrororganisasjon både av EU og USA.

Tidligere denne uken kom det krav fra tyrkisk side om at svenske myndigheter skulle stoppe demonstrasjonen.

– Vi håper inderlig at den nye antiterrorloven som trådte i kraft 1. juni, vil bli tatt i bruk på riktig måte. Særlig må svenske myndigheter hindre PKK-medlemmer fra å demonstrere 4. juni dersom de mener alvor med å ta opp Tyrkias bekymringer, skrev presidenten Recep Tayyip Erdogans talsperson Fahrettin Altun på Twitter.

– Diktaturet Tyrkia

Svenske myndigheter konkluderte med at en demonstrasjon omfattet av svensk grunnlovsvern ikke rammes av den nye terrorloven, selv om folk uttrykker sympati for PKK. Et stort antall PKK-flagg var å se blant deltakerne søndag.

– Vi er her for å si til statsminister Ulf Kristersson og utenriksminister Tobias Billström at de ikke skal overlate politikken til diktaturet Tyrkia, men at det er opp til det svenske folket å bestemme, sa Daniel Riazat, medlem av Riksdagen for Vänsterpartiet, fra talerstolen på Norra Bantorget da demonstrasjonen startet.

Markeringen ble organisert av nettverket Alliansen mot Nato og ble holdt til støtte for demokratiske krefter i Tyrkia og mot svensk Nato-medlemskap. Politiet anslo deltakerantallet til rundt 500 personer og sier demonstrasjonen gikk rolig for seg.

– Vi har aldri skadet noen

Ugur Cetinkaya, som er en av demonstrantene på stedet, mener Erdogans politikk «truer verden og for det meste kurdere».

– Sverige må ta vare på sitt kurdiske folk, lød budskapet fra henne.

– Kristersson må ikke selge folket sitt til Erdogan. Nå kaller de oss alle terrorister, men vi kurdere har aldri skadet noen, fortsatte hun.

Tidligere statsminister tordner

Det er imidlertid ikke alle som likte støtten som ble vist til PKK i Stockholms gater. Ifølge tidligere statsminister Carl Bildt var det en ren provokasjon.

– Du skal vite at de fleste av disse menneskene knapt vet hva PKK eller Tyrkia er. De er bare folk på venstresiden som ønsker å skape publisitet, provosere og ødelegge den svenske Nato-prosessen, skriver han på Twitter.

Selv kom han nylig hjem fra Tyrkias hovedstad Ankara, hvor han lørdag deltok på president Recep Tayyip Erdogan innsettelsesseremoni.

Nato-sjef Jens Stoltenberg var søndag i Istanbul for samtaler med Erdogan om å få på plass et svensk medlemskap i forsvarsalliansen. Der ble de to enige om å ha et nytt møte mellom Sverige, Tyrkia og Nato om to uker, i dagene rundt 12. juni.

