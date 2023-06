Trump-utnevnt dommer stanser dragforbud i Tennessee

Den omstridte loven er både for vag med hensyn til grunnloven og for vidtfavnende. I tillegg oppmuntrer den til «diskriminerende håndhevelse», heter det i kjennelsen fra dommer Thomas Parker.

Han ga dermed medhold til Friends of George's, en lhbtq-teatergruppe i Memphis som saksøkte delstaten for å stoppe loven.

Loven som ble vedtatt i mars, ville ha forbudt dragopptredener på offentlige steder eller der barn er til stede.

500 lovforslag i hele USA

Politikere i Tennessee har gått foran i en republikanskledet innsats for å begrense dragshow i minst 15 delstater. Republikanske politikere over hele USA har fremmet over 500 lovforslag med den hensikt å begrense oppførselen til skeive og transpersoner i ulik grad, ifølge aktivister.

Parker, som ble utnevnt av tidligere president Donald Trump, stoppet den samme loven midlertidig tidligere i vår, dagen før den skulle ha trådt i kraft.

– Det er ingen tvil om at uanstendighet ikke er beskyttet av det første grunnlovstillegg. Men det er en forskjell på materiale som er uanstendig på folkemunne, og materiale som er uanstendig ifølge loven, sier Parker i den 70 sider lange kjennelsen fredag.

– For å si det enkelt, flertallet i høyesterett har fastholdt at seksuelt eksplisitte – men ikke uanstendige – ytringer har mindre beskyttelse enn politiske, kunstneriske eller vitenskapelige ytringer, tilføyer dommeren.

– Et vendepunkt

Organisasjonen Glaad, som kjemper for lhbtq-personers rettigheter, hyller Parkers beslutning.

– Denne kjennelsen er et vendepunkt, og vi vil ikke snu oss tilbake, sier Glaad.

– Hver eneste folkevalgt som er anti-lhbtq, bør merke seg at disse grunnløse lovene ikke vil bli stående, og at vår grunnlovsmessige ytringsfrihet beskytter alle og driver vår kultur framover, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Skuffet republikaner

Den republikanske flertallslederen i senatet i Tennessee er på sin side skuffet over kjennelsen.

– Dessverre er dette en seier for dem som støtter det å utsette barn for seksuell underholdning, sier Jack Johnson, som var blant dem som fremmet lovforslaget.

Republikaneren håper nå at delstatens justisminister vil anke kjennelsen.

[ «Ida» mener hun ble utsatt for maktmisbruk på fødestua ]