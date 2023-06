Tre israelske soldater og en egyptisk politimann drept ved grensen til Egypt

Både Israel og Egypt har bekreftet at de fire ble drept lørdag morgen. I en uttalelse fra det egyptiske militæret står det at egyptiske og israelske myndigheter er i kontakt for å samordne etterforskningen.

Det israelske forsvaret (IDF) meldte først at to soldater, en mann og en kvinne, ble drept da det ble skutt med skarpt like ved den egyptiske grensen. De to ble funnet etter at en offiser ikke greide å komme i kontakt med dem.

Få timer senere ble det klart at også en tredje israelsk soldat var skutt og drept mens hæren gjennomførte en leteoperasjon i området.

Skuddvekslingen skal ha funnet sted noen timer etter at soldatene hadde avverget et forsøk på narkotikasmugling ved grenseovergangen Nitzana. Det er uklart om de to hendelsene har noen sammenheng.

– Hendelsen etterforskes. Hæren gjennomfører søk i området, opplyser IDF.

Nitzana-overgangen ligger rundt 40 kilometer sørøst for stedet der grensene mellom Egypt, Israel og den palestinske Gazastripen møtes.

Narkotikaen som ble beslaglagt før soldatene ble drept, har en verdi på rundt 400.000 dollar, over 4 millioner kroner, ifølge en talsmann for IDF.

