Norges ambassade i Madrid bistår i voldtektssak i Spania

– Utenriksdepartementet kjenner til saken. Ambassaden i Madrid gir konsulær bistand, skriver pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet i en epost til Dagbladet.

Det var den norske avisen Vikingposten som fredag ettermiddag siterte den spanske avisen La Opinion de la Málaga på saken. Ifølge avisen antas det at voldtektene skjedde tidlig om morgenen forrige søndag.

Ifølge den spanske avisen La Vanguardia er to av de tre svenskene 17 år gamle, mens den siste er 18. Kvinnene skal ha oppsøkt det lokale sykehuset for undersøkelser like etterpå,

Ifølge VG fant hendelsen sted i Marbella, sør i Spania. Kvinnene hadde reist til byen som turister.

Ifølge kildene til avisen La Opinión de Málaga kom kvinnene i kontakt med mennene via bildedelingstjenesten Snapchat. Jentene skal ha blitt invitert på en fest på adressen hvor mennene oppholdt seg.

Mens de to 17-åringene tas hånd om av en egen påtalemyndighet for mindreårige, er 18-åringen arrestert. Han skulle lørdag framstilles for en dommer. Politiet etterforsker saken videre, skriver nyhetsbyrået EFE.

