120 døde i togulykke i India – 850 er skadd

TV-bilder fra stedet viser ødelagte vogner, forvridd metall og et stort antall passasjerer liggende ved siden av ulykkesstedet i delstaten Odisha.

– Første prioritet nå er å redde ut passasjerene og gi helsehjelp til de skadde, sa Pradeep Jena, leder for statsadministrasjonen i Odisha.

Antall bekreftede døde og skadde ble stadig høyere i timene etter ulykken fredag.

– Det er mer enn 120 døde, ifølge den siste tellingen, og tallet stiger ettersom det er mange med alvorlige hodeskader, sier Sudhanshu Sarangi, sjef for brannvesenet i Odisha, til nyhetsbyrået AFP.

Fastklemte passasjerer

Etter ulykken jobbet redningsmannskaper med å få ut flere hundre personer som satt fast i vrakene av togvognene. Det opplyste distriktssjef Dattatraya Bhausaheb Shinde i distriktet Balasore.

All mulig hjelp gis til dem som er rammet, skriver statsminister Narendra Modi på Twitter.

Et av togene som sporet av, var Coromandel Express mellom Howrah i delstaten West Bengal og Chennai i Tamil Nadu, ifølge indiske medier.

Mellom ti og tolv togvogner sporet av i ulykken, og vrakrester havnet på et spor ved siden av, opplyser en talsperson for jernbanedepartementet til nyhetsbyrået AP. Et annet passasjertog som kom fra motsatt retning, kjørte inn i vrakrestene, og opptil tre vogner fra dette toget sporet også av.

Godstog involvert

Også et godstog var involvert i hendelsen, opplyser toppsjef Amitabh Sharma i Indian Railways til nyhetsbyrået AFP. Dette toget sto parkert ved ulykkesstedet.

Nesten 500 politifolk og redningsmannskaper, samt 75 ambulanser og busser, har deltatt i redningsinnsatsen, ifølge Pradeep Jena. Årsaken til ulykken er under etterforskning.

Det indiske jernbanenettet er det største i verden som er underlagt én sentral ledelse. Hver dag tar om lag 12 millioner indere toget.

Årlig skjer det flere hundre togulykker i India, og mange av dem skyldes gamle signalanlegg eller menneskelige feil. I senere år har store nyinvesteringer bidratt til å bedre sikkerheten i togtrafikken i India.