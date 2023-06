USA innfører sanksjoner mot krigsledere i Sudan

Det hvite hus melder at sanksjonene gjelder både økonomiske forhold og reiseforbud.

– Vi følger opp dette med å ilegge økonomiskje straffetiltak og reiserestriksjoner for personer som viderefører voldshandlingene, sa den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan torsdag.

I over seks uker har det i hovedstaden Khartoum pågått harde kamper mellom den sudanske regjeringshæren og RSF-militsen. Inngåtte våpenhviler har gjentatte ganger blitt brutt, og minst 1000 mennesker har blitt drept.

Torsdag ble det meldt at 18 sivile ble drept da et marked i sentrum kom under beskytning.

– Til tross for en avtale om våpenhvile fortsetter den meningsløse volden over hele landet. Dette hindrer humanitær assistanse og skader dem som mest trenger hjelp. Omfanget av blodsutgytelser i Khartoum, og i særdeleshet Darfur, er frastøtende, sa Sullivan.

Sikkerhetsrådgiveren presiserte at sanksjonene er pålagt i henhold til den fullmakt president Joe Biden ga i mai.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at over 100.000 mennesker har flyktet fra Sudan til Tsjad siden kampene brøt ut i landet i april.

[ Sønnen vår nektes behandlingen som lar ham leve ]