Politiet har funnet «flere gjenstander» i søket etter savnede Madeleine McCann

– Vi kan foreløpig ikke bekrefte om noen av gjenstandene vi har funnet, faktisk kan knyttes til Madeleine McCann-saken, heter det i en uttalelse fra tysk påtalemyndighet torsdag.

I tiden som kommer, skal tysk politi undersøke hvorvidt gjenstandene som ble gravd fram i naturreservatet ved Algarvekysten, kan knyttes til den verdenskjente forsvinningssaken.

Det var tyske myndigheter som ba om nye søk i området ettersom de mener den hovedmistenkte i saken, Christian Brückner, besøkte naturreservatet i tiden etter forsvinningen.

Tyske etterforskere har siden 2020 sagt at de er overbevist om at den britiske jenta er død, og de har også uttalt at de mener det finnes «konkrete bevis» på at Brückner drepte 3-åringen. Han nekter selv for å ha noe med saken å gjøre, og det har foreløpig ikke blitt tatt ut noen tiltale mot ham.

Britiske Madeleine forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal få dager før hun fylte fire år i mai 2007, mens foreldrene spiste middag med venner på en nærliggende tapasbar.

Til tross for enorm internasjonal oppmerksomhet er det fremdeles ikke funnet noen spor etter jenta.

