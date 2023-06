Nytt milliardtap for SAS i andre kvartal

Tapet er omtrent i tråd med det analytikerne hadde ventet.

Flyselskapet la torsdag fram et kvartalsresultat som viste et underskudd på 1414 millioner svenske kroner, mens analytikerne ifølge Bloomberg hadde regnet med et underskudd på 1400 millioner. Beløpet tilsvarer 1445 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Samtidig økte inntektene noe sammenlignet med samme periode i fjor. De var i år på 8955 millioner svenske kroner mot 7048 millioner i andre kvartal i fjor.

– SAS leverer et resultat på minus 1,4 milliarder svenske kroner dette kvartalet, noe som er i linje med planen som er lagt for restrukturering av selskapet etter pandemien, sier sjef for SAS-Norge Kjetil Håbjørg i en epost til NTB.

Han er imidlertid optimistisk og mener selskapet er på rett vei.

– Samtidig gjør vi solide fremskritt i vårt arbeid for å skape et lønnsomt og attraktivt SAS for fremtiden, vi har en travel sommer foran oss med et stort antall nye ruter, og vi ser at kundene ønsker å reise med oss – noe vi er svært glade for, sier Håbjørg.

