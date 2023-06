Fire personer skadd etter knivangrep i Sverige

Det pågår en stor politiaksjon ved idrettshallen Muntellarenan i Eskilstuna etter at det brøt ut et stort slagsmål blant elever fra en nærliggende skole.

SVT skriver at hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en friluftsdag på skolen. Minst fem politibiler og to ambulanser har blitt sett i området, og en av ambulansene har forlatt stedet med blålys og sirener på.

Politiet har bekreftet at det har skjedd en alvorlig hendelse, og at det dreier seg om et slagsmål der det ble brukt minst en skarp gjenstand. Politiet behandler saken som et drapsforsøk.

Innledningsvis ble det opplyst at knivangrepet fant sted på skolen, noe rektoren har avvist overfor SVT.

– Det er snakk om elever fra skolen som befant seg et annet sted, sier hun til kanalen.

Eskilstuna ligger i Södermanlands län, rundt elleve mil vest for Stockholm.

[ Lovfester læreres rett til å bruke fysisk makt: – Det har vært usikkerhet om hva som er lov ]