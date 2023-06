18 sivile drept da våpenhvilen brøt sammen i Sudan

Det hvite hus melder at sanksjonene gjelder både økonomiske forhold og reiseforbud.

– Vi følger opp dette med å ilegge økonomiske straffetiltak og reiserestriksjoner for personer som viderefører voldshandlingene, sa den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan torsdag.

I over seks uker har det i Khartoum pågått harde kamper mellom den sudanske regjeringshæren og RSF-militsen. Inngåtte våpenhviler har gjentatte ganger blitt brutt. Over 1800 mennesker er drept, ifølge Armed Conflict Location and Event Data Project.

Skjøt mot marked

Torsdag kom et marked i Khartoum under artilleriskyting og luftbombardement. Flere lokale kilder anslår tapstallene til 18 sivile og 106 sårede. Samtidig angrep regjeringshæren basene til RSF andre steder i hovedstaden.

I teorien eksisterte det lenge en våpenhvileavtale mellom partene. Den har imidlertid begge parter brutt etter noter de siste dagene. Onsdag trakk hæren seg fra våpenhvilen og angrep RSF-baser.

– Til tross for en avtale om våpenhvile fortsetter den meningsløse volden over hele landet. Dette hindrer humanitær assistanse og skader dem som mest trenger hjelp. Omfanget av blodsutgytelser i Khartoum, og i særdeleshet Darfur, er frastøtende, sa Sullivan.

[ USA innfører sanksjoner mot krigsledere i Sudan ]

Kontrollerer gullgruver

Sikkerhetsrådgiveren presiserte at sanksjonene er pålagt i henhold til den fullmakt president Joe Biden ga i mai. De rammer blant annet fire selskaper, hvorav to er knyttet til hver av partene.

De to krigførende partene har kontroll over store deler av den sudanske økonomien. Blant annet har RSF og lederen Mohamed Hamdan Dagalo kontroll over mange av landets gullgruver.

Våpenhvilen skulle sørge for at det kunne etableres humanitære korridorer, men disse oppsto aldri.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at over 100.000 mennesker har flyktet fra Sudan til Tsjad siden kampene brøt ut i landet 15. april.

1,2 millioner er internt fordrevet, og over 425.000 har forlatt landet.