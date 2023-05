Wagner-gruppen jakter nye rekrutter på Facebook og Twitter

Politikknettstedet har fått innsyn i undersøkelsene til den britiske gruppa Logically, som blant annet jobber med å kartlegge desinformasjon.

Ifølge Politico har annonser for stillinger i Wagner fått nesten 120.000 visninger på de to amerikanske nettplattformene de siste ti månedene.

Videre heter det at 60 annonser på flere titall språk omhandlet krigføring, IT, kjøring og medisinske jobber hos Wagner. I tillegg var det oppført kontaktnumre via telefon og kontoer på meldingstjenesten Telegram, og det ble lovet månedlige lønninger på 240.000 rubler, godt over 30.000 kroner, og goder som helseforsikring.

Forskerne kan ikke være helt sikre på at det er Wagner som står bak annonsene, men de understreker at de er skrevet med «eksakt samme språk som verifiserte kontoer på Telegram eller VK», sier en av dem til Politico.

VK er en Facebook-klone som er populært i Russland.

