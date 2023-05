Stadig flere melder seg på republikanernes race

Tidligere visepresident Mike Pence vil lansere seg selv som presidentkandidat i neste uke, melder den amerikanske nyhetskanalen NBC. Pence vil dermed utfordre sin tidligere sjef Donald Trump. Også Reuters får opplyst at han snart vil lansere sitt kandidatur.

Tidligere onsdag ble det meldt av Axios at Chris Christie vil melde seg på kandidatkampen – også han i neste uke.

Tetter seg til

Racet om å bli republikanernes presidentkandidat tetter seg dermed til. Den store favoritten er Donald Trump, med Florida-guvernør Ron DeSantis som nummer to. Han lanserte seg selv i forrige uke, etter mange måneder med spekulasjoner.

Det har også vært ventet at Mike Pence ville melde seg på. Pence er først og fremst kjent for velgerne som visepresidenten under Trump. Men etter valget i 2020 og stormingen av Kongressen 6. januar 2021, like etter valget der Trump tapte, endret relasjonen seg. Pence sa tidligere i år at historien vil holde Donald Trump ansvarlig for rollen i kongresstormingen.

– Trump tok feil, sa Pence, som ble forsøkt presset av Trump til å omgjøre valgresultatet, under et årlig arrangement i den eldste journalistklubben i Washington, D.C i mars.

Pence har forsøkt å distansere fra Trump i enkelte saker, blant annet har han gitt tydelig støtte til at USA skal støtte Ukraina, skriver NBC.

[ Reiseråd advarer Florida: Åpenlyst fiendtlig mot svarte ]

– Putins nikkedukke

Tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie vil altså også melde seg på i neste uke, ifølge meldinger. Han stilte også i 2016. Christie er en tidligere nær alliert av Trump, men kaller nå Trump for en «feiging» og «Putins nikkedukke». og har små sjanser til å nå opp, mener Axios.

Chris Christie. (Charles Krupa/AP)

Ron DeSantis startet på sin side tirsdag sin kick-off-turné i USA. DeSantis trenger å gjøre seg langt bedre kjent utenfor Floridas grenser. Reisen starter med to dager i Iowa, før han drar videre til New Hampshire og South Carolina. Alle er stater som stemmer tidlig i primærvalgene i 2024.

---

Disse har meldt seg på

Følgende har offisielt meldt seg på i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024:

Donald Trump (76), tidligere president

Ron DeSantis (44), guvernør i Florida

Nikki Haley (51), FN-ambassadør under Trump

Asa Hutchinson (72), guvernør i Arkansas

Tim Scott (57), senator fra South Carolina

Larry Elder (71), radiovert

Ryan Binkley (55), TV-pastor

Perry Johnson (75), forretningsmann, forfatter

Vivek Ramaswamy (37), forretningsmann

Trolig kandidater: Mike Pence og Chris Christie

Kilde: Politico

---

[ DeSantis starter kick-off-turné: – Har en stor jobb å gjøre ]

[ Trump har doblet ledelsen over DeSantis ]