Representantenes hus stemmer over gjeldstak-forslag

Etter lange forhandlinger ble Biden og Republikanerne enige om en prinsippavtale natt til søndag norsk tid.

Det hvite hus sendte onsdag sine folk til Kongressen for å samle troppene rundt forslaget, samtidig som McCarthy forsøkte å overbevise skeptiske republikanere, skriver AP.

Avtalen har fått kritikk fra ytterfløyene i begge partier. Ytterliggående republikanere er misfornøyde med at de ikke har fått gjennomslag for store kutt i pengebruken, mens liberale demokrater er kritiske til nye arbeidskrav for eldre amerikanere.

McCarthy beskriver avtalen som «kun et lite steg» på veien mot å få kontroll på den amerikanske gjelden, og sier han ønsker å etablere en tverrpolitisk gruppe for å jobbe mer med budsjettspørsmål.

– I dag kommer USA til å vinne, sa McCarthy onsdag.

Om avtalen raskt får grønt lys i Representantenes hus og så i Senatet senere i uka, kan det sikre at statlige ytelser fortsetter som før, og også forhindre økonomisk kaos i både USA og resten av verden.

Det amerikanske finansdepartementet sier at statskassa vil gå tom 5. juli, og at USA dermed kan komme til å misligholde statsgjelda. Det kan få katastrofale konsekvenser for verdensøkonomien.

Et godt tegn for Biden og McCarthy er at en tverrpolitisk gruppe kongressrepresentanter som kaller seg for «problemløserne», har gitt sin støtte til forslaget.

