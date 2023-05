Macron: Vesten burde lyttet til østeuropeiske Russland-advarsler

I en tale i Slovakias hovedstad Bratislava onsdag sa Macron at det ikke må være splittelse mellom «gamle Europa» og «nye Europa», med henvisning til langvarige meningsforskjeller blant østlige og vestlige EU-medlemmer om flere saker, blant dem Russland.

– Noen sa at dere hadde gått glipp av en mulighet til å ti stille. Jeg tror vi også gikk glipp av en mulighet til å høre på dere. Denne tiden er over, sa Macron til applaus fra publikum.

Macron viste til en kommentar i 2003 fra Frankrikes daværende president Jacques Chirac, om at østeuropeiske land som tok parti med USA og Storbritannia i spørsmålet om invasjonen av Irak, hadde gått glipp av en «god mulighet til å ti stille». Enkelte store vestlige land, blant dem Frankrike og Tyskland, var motstandere av invasjonen.

Utspillet ble møtt med skarpe reaksjoner i Øst-Europa og har bidratt til vedvarende mistillit blant noen av EUs ferskeste medlemsland. Den har blusset opp på ny i forbindelse med Ukraina-krigen.

Etter invasjonen kritiserte blant andre Polen Macron for å ha fortsatt kommunikasjonen med Russlands president Vladimir Putin. Han ble også kritisert for å ha sagt at Russland ikke bør bli «ydmyket» i forbindelse med forsøkene på å få slutt på krigen.

[ Sovjetisk krigsgrav skiltet som «russisk» – ukrainere reagerer ]