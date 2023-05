Lovkomiteen i Representantenes hus godkjenner forslag om gjeldstaket i USA

Komiteens medlemmer var ikke samstemte. Sju av dem stemte for forslaget, mens seks stemte mot.

Lovforslaget var et kompromiss utarbeidet av president Joe Biden og kongressleder Kevin McCarthy. Republikanerne sier de kan gå med på at USAs gjeldstak heves mot blant annet at Biden godkjenner flere budsjettkutt.

Dersom forslaget også godkjennes i Representantenes hus, er det opp til Senatet å avgjøre om det blir vedtatt.

Kongressen må godkjenne forslaget innen 5. juni, som er fristen for når finansdepartementet ikke lenger har midler til å betale nasjonens gjeld. Hvis det skjer, kan det utløse økonomisk krise i USA, som kan gi videre gjengklang i andre lands økonomier.

[ Regjeringsadvokat i Texas stilles for riksrett ]