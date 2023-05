Latvia får sin første homofile president

49-åringen har vært utenriksminister siden 2011, og blir statsoverhode for Nato- og EU-landet Latvia de neste fire årene.

– Jeg vil gjøre alt at for at landet vårt skal være trygt og ha framgang, sa Rinkevics etter avstemningen i nasjonalforsamlingen.

Rinkevics kom ut som homofil i 2014, da som den første framtredende politikeren i landet. Presidentembetet er i Latvia en stort sett seremoniell rolle.

Forgjengeren Egils Levits besluttet å ikke stille på valg for en ny periode.

– Latvia vil være i trygge hender de neste fire årene, sa Levits.

