EU og USA skal lage etiske retningslinjer for KI

Hun opplyste dette onsdag på en pressekonferanse i etterkant av et amerikansk-europeisk møte i Luleå i Sverige.

Vestager kalte kunstig intelligens (KI) for en «fullstendig gamechanger». Nyhetsbyrået AFP skriver at det er EU og USA som skal utarbeide de frivillige retningslinjene.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier onsdag at han har hatt intense og fruktbare diskusjoner om KI på møtet i Trade and Technology Council (TTC) i Luleå. Han mener TTC vil få en viktig rolle i utarbeidingen av etiske retningslinjer for KI.

KI har fått stor oppmerksomhet etter at det amerikanske selskapet OpenAI lanserte tekstroboten ChatGPT i november i fjor.

Den teknologiske utviklingen går svært raskt, noe som har tent håp om store framskritt blant annet innen legevitenskap. Samtidig advarer en lang rekke eksperter om at KI kan skape store samfunnsmessige utfordringer og på sikt utgjøre en trussel mot menneskeheten.

EU jobber med ny regulering av KI, men denne vil ikke tre i kraft før om flere år. Vestager mener dette åpenbart er for sent og at det er nødvendig å gjøre noe umiddelbart.

I forkant av møtet i Luleå sa hun at frivillige etiske retningslinjer kan etableres i løpet av uker og at dette er tempoet man må jobbe i.

