Nato sender reservestyrke til Kosovo

Reservestyrken ORF kommer i tillegg til de fredsbevarende KFOR-styrkene som allerede befinner seg i Kosovo.

– Utplasseringen av flere Nato-styrker i Kosovo er et forsiktighetstiltak for å sikre at KFOR har kapasiteten den trenger for å opprettholde sikkerheten i tråd med vårt mandat fra FNs sikkerhetsråd, sier Nato-kommandant Stuart B. Munsch i en pressemelding tirsdag.

Her står det også at utplasseringen kommer som en følge av at 30 medlemmer av KFOR-styrken ble skadd da de mandag ble angrepet av serbiske demonstranter, som kastet bensinbomber, stein og andre gjenstander mot soldatene.

Munsch roser KFOR-styrken for å ha handlet raskt og med tilbakeholdenhet slik at de stanset uroen og reddet liv.

– Volden må stanse, og alle parter må slutte å handle slik at det undergraver freden i enkelte eller alle Kosovos lokalsamfunn, sier han.

De serbiske demonstrantene protesterer mot at tre kommuner har fått kosovoalbanske ordførere etter et valg som stort sett hele Kosovos serbiske minoritet boikottet, og som dermed kun hadde en valgdeltakelse på 3,5 prosent.

Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til NTB at det ikke er noen norske soldater som sendes til Kosovo nå. Hvis det kommer en forespørsel om det, vil det bli vurdert på vanlig vis, opplyser FOH.

