Kinesisk ekspert: – Kan ikke utelukke at koronaviruset stammer fra laboratorium

– Du kan alltid mistenke hva som helst. Det er vitenskap. Ikke utelukk noe, sier virologen og immunologen George Gao i et intervju med BBC Radio 4.

Gao ledet fram til i fjor Kinas folkehelseinstitutt og er nå visepresident i Kinas nasjonale stiftelse for naturvitenskap. Han spilte en sentral rolle i Kinas håndtering av pandemien og jakten på virusets opprinnelse.

Tidligere har kinesiske myndigheter avvist bastant den såkalte laboratorieteorien, som går ut på at viruset ved et uhell lekket ut fra et laboratorium i Wuhan, der det i årevis er blitt forsket på koronavirus.

Kinas ambassade i London fastholder overfor BBC at «den såkalte lablekkasjen er en løgn».

– Den er politisk motivert og har intet vitenskapelig grunnlag, skriver ambassaden.

Mange eksperter mener at det mest sannsynlige er at viruset fantes naturlig i dyr, og at det ble spredt til mennesker på et marked i Wuhan.

[ Stoltenberg: – Kina er et regime som ikke deler våre verdier ]