Ekspert-opprop: Kunstig intelligens utgjør eksistensiell trussel

Oppropet består av kun én setning og ble tirsdag publisert på nettsiden til den ideelle organisasjonen Center for AI Safety.

«Å dempe utryddelsesrisikoen fra KI bør være en global prioritet ved siden av andre samfunnsmessige risikoer som pandemier og atomkrig», lyder setningen som over 200 eksperter og bransjefolk stiller seg bak.

Ifølge Center for AI Safety er målet med oppropet å innlede en diskusjon om teknologiens farer. Det står ingenting konkret om hva de mener er utryddelsestruet.

Blant dem som har signert, er Sam Altman, toppsjefen i selskapet OpenAI som skapte skriveroboten ChatGPT. En annen er Geoffrey Hinton, professor emeritus i datateknologi. Han utviklet noe av teknologien som danner grunnlaget for KI-systemer, og er kjent som en av bransjens «gudfedre».

Ekspertenes fremste bekymring er knyttet til at maskinene skal kunne utføre et så bredt spekter av aktiviteter at de blir i stand til å utvikle sin egen programmering.

