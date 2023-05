DeSantis starter kick-off-turné før valget: – Han har en stor jobb å gjøre

– Han har en stor jobb å gjøre – og jeg tror alle er enig om det – i å overbevise folk om at han kan vinne over Trump, at han kan gjøre en like god jobb som Trump, kanskje bedre, sier Bernie Hayes, den republikanske lederen i området Linn i Iowa til nyhetsbyrået AP.

Iowa er en viktig stat i de republikanske primærvalgene, der presidentkandidaten skal velges, fordi staten er den første til å stemme. Det skjer ikke før i begynnelsen av 2024, men amerikanske valgkamper varer lenge. Derfor har Ron DeSantis, som i dag er Florida-guvernør, allerede nå tenkt å starte en turné for å etablere seg i bevisstheten hos republikanske velgere.

DeSantis kunngjorde for en uke siden det «alle» hadde ventet: At han stiller i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024. Han utfordrer dermed Donald Trump.

Begge kommer

Men DeSantis trenger å gjøre seg langt bedre kjent utenfor Floridas grenser. Reisen starter med to dager i Iowa, før han drar videre til New Hampshire og South Carolina, som også er stater som stemmer tidlig i primærvalget.

Allerede onsdag, dagen etter at DeSantis ankommer Iowa, kommer Donald Trump for å besøke staten.

Donald Trump og Ron DeSantis er for øyeblikket de to fremste republikanske kandidatene. (GAELEN MORSE/Reuters)

For øyeblikket regnes DeSantis som den kandidaten som har klart best sjanser til å danke ut Trump i det republikanske racet, og etter mellomvalget i november fikk han en boost på målingene. Han gjorde et brakvalg og ble gjenvalgt som Florida-guvernør, mer enn 20 prosentpoeng foran den demokratiske utfordreren. Samtidig fikk Trump et tilbakeslag ved at mange kandidater han hadde støttet, tapte. Dermed var det mange som lurte på om det lå an til at Trump kunne bli skubbet ut.

Men i det siste har Trump ligget enormt mye bedre an enn DeSantis på målinger blant republikanske velgere. På en oversikt over gjennomsnittsmålinger med republikanske kandidater på FiveThirtyEight, får Trump i mai 53,5 prosent, mens DeSantis bare får 20,8 prosent.

Andre kandidater ligger langt under dette igjen. Som Dagsavisen skrev i forrige uke, har Trump bare økt ledelsen foran DeSantis de siste månedene – den er blitt doblet siden mars, ifølge oversikten fra FiveThirtyEight.

I Iowa er det imidlertid langt fra sikkert at Trump vinner primærvalget, skriver The Washington Post. En del fremtredende republikanske stemmer der støtter DeSantis og ikke Trump.

Krig mot woke

DeSantis ble guvernør i Florida i 2018 etter å ha fått Trumps støtte, og Trump drev kampanje for DeSantis. Men fra særlig 2022 ble de to i stadig større grad ansett som potensielle rivaler til å bli republikansk presidentkandidat i 2024.

DeSantis er født og oppvokst i Florida, med italiensk herkomst: alle besteforeldrene er født i Italia. Han er utdannet jurist, og satt i Representantenes hus fra 2013 til 2018.

Ron DeSantis har tatt flere politiske beslutninger i Florida som har vekket sterke reaksjoner. DeSantis har gjort kampen mot det han kaller woke-ideologi til en kjernekamp som guvernør i Florida. «Woke» har utviklet seg til å bli et nedsettende begrep i noen kretser, med betydningen «politisk korrekt». Det står sentralt i det som nærmest er blitt en kulturkrig mellom de politiske leirene i USA.

