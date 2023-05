Blinken: USA og Sverige er nærmere enn noensinne

Ikke uventet tok Blinken også til orde for at Sverige må innlemmes i Nato.

– USA er ikke i tvil om at Sveriges inntreden nå kan gjennomføres, sa Blinken. Han oppfordret Ungarn og Tyrkia til å ratifisere det svenske medlemskapet så raskt som mulig. Han antydet at dette burde skje i løpet av de nærmeste ukene.

– Sverige og Finland har tatt bemerkelsesverdige skritt for å imøtekomme de tyrkiske sikkerhetsbekymringene, sa den amerikanske utenriksministeren.

Han nevnte også et mulig amerikansk salg av F-16-fly til Tyrkia.

– Enkelte kongressmedlemmer setter svensk Nato-medlemskap og F-16 salget i sammenheng. Biden-administrasjonen mener begge saker bør gå gjennom, sa Blinken.

Flere har påpekt at spørsmålet om godkjenning av Sveriges Nato-søknad ble en del av valgkampen i Tyrkia. Nå som president Recep Tayyip Erdogan har sikret seg en ny periode, er spørsmålet hva som skjer videre i saken.

Blinken er i Luleå tirsdag i forbindelse med et ministermøte i Trade and Technology Council (TTC).

Forumet ble etablert for knapt to år siden for at USA og EU skal kunne samordne sin politikk når det gjelder internasjonal handel og teknologiske spørsmål.

