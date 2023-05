– Vi svikter pasienter som er i psykisk krise når vi sender politibetjenter

Politiet i Storbritannia slutter å rykke ut til psykiatriske nødsamtaler den 31. august. Det skriver The Guardian.

Politidirektør i landet, Mark Rowley har beordre sine betjenter til ikke å rykke ut på de tusenvis av samtalene de får hvert år om hendelser knyttet til psykisk helse. Dette fordi han mener at politiet kjerneoppgave er å bekjempe kriminalitet. Det skriver Roweley i et brev The Guardian har fått.

Dette er for å avlaste politiet gjennom en ny nasjonal ordning kalt «Right Care, Right Person».

– For det første svikter vi pasienter ved å sende politibetjenter, ikke helsepersonell, til mennesker i psykisk krise og forvente at de skal gjøre sitt beste under omstendigheter der de ikke er de rette personene til å håndtere pasienten, skriver Rowley.

I brevet hevder han at politiet bruker 10 000 timer i måneden på å håndtere psykiske problemer, og at det tar opptil 14 timer å overlevere en pasient til helsepersonell.

Økning i antall oppdrag

Men det er ikke bare i Storbritannia det meldes om store ressursbruk tilknyttet dette, i Norge viste en kartlegging Politiforum gjorde i 2021 en markant økning i antall psykiatrioppdrag for flere politidistrikter.

Seksjonsleder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, Runar Skarnes sa da at de opplever at de bistår flere helseoppdrag nå enn før.

– Antall oppdrag der politiet bistår helse med oppdrag som går på psykisk helse, har på landsbasis økt fra 37.000 til 53.000 de siste fem årene ved siste telling. Det er en økning på 43 prosent de siste fem år. Den bekrefter vår subjektive oppfatning av vi oftere bistår nå enn før, sier Skarnes.

I 2022 skrev også Aftenposten at norsk politi de siste tre årene har hatt minst 31.000 oppdrag knyttet til psykisk syke barn. Barn som må ha politieskorte når de fraktes til akuttpsykiatrisk avdeling eller legevakt etter selvskading.

– Dette er kjempevanskelige oppdrag. Mange politifolk føler seg maktesløse. Vi har ikke kompetansen som skal til for å håndtere alvorlig psykisk syke barn, sa forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund da.

Flere helseforetak har gjennomført prøveordning med «psykebil», altså en psykiatriambulanse, men bare Bergen og Stavanger har et slik tilbud i landet.